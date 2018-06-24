الاتراك يتوجهون اليوم الى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أنقرة في 24 يونيو/ بنا / يبدأ الناخبون الاتراك صباح اليوم التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هي الاولى منذ اقرار التعديلات الدستورية التي تسمح بانتخاب الرئيس بشكل مباشر.

ويبدأ التصويت في الساعة الثامنة صباحا وينتهي في الخامسة مساء ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 60 مليون شخص من إجمالي عدد سكان تركيا الذي يبلغ 81 مليون نسمة.



ومن بين المرشحين إلى جانب الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني، وصلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد المسجون حاليًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، ولكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في الثامن من يوليو.



وسيحصل الفائز، بين ستة متنافسين على منصب الرئيس، على سلطات تنفيذية جديدة كاسحة يضمنها الاستفتاء الدستوري الجديد.

وكانت الانتخابات، التي تجري في ظل حالة الطوارئ المفروضة بعد محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016، من المقرر أن تجري في الأصل في نوفمبر 2019.



وللمرة الأولى في تاريخ تركيا، تقام كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد.

وظهر منافس أردوغان الرئاسي، الأكثر شعبية محرم إينجه مرشّح حزب الشعب الجمهور



و.ش



بنا 0504 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 71 اخر تحديث : 2018/06/24 - 09 : 08 AM