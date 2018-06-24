مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 24 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/برعاية جلالة الملك .. البحرين ترأس اليوم اجتماعا عالميا للتراث.

/أئمة وخطباء: جلالة الملك عودنا أن يكون يدا بيد مع شعبه دائما.

/اطلاق جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي في سبتمبر.

/وزير العمل: ترسيخ مبادئ الحوار كثقافة وسلوك متحضر لضمان الاستقرار.

/وزارة العمل: حملات تفتيشية لحظر العمل وقت الظهيرة.

/وزراء اعلام التحالف يبحثون جرائم الحوثي والتصدي لدعاية ايران.

/لجنة برلمانية حكومية لبحث قانوني التقاعد.

/البحرين اول دولة خليجية تملك مقاتلات "اف 16 بلوك".

/البحرين تدين التفجير الذي استهدف تجمعا من مؤيدي رئيس وزراء إثيوبيا.

/البحرين الثالثة خليجيا بجذب الاستثمارات الاجنبية في 2017.

/«العليا» لمهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي تستعرض مع «الاستشارية» الترشيحات.

/يـوم تـاريــخـي لـلـمـرأة الـسـعـوديـة.. قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يدخل حيز التنفيذ اليوم.

/الإمارات مصرّة على انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة.

/أحكام «مشددة» بالسجن لطلبة إيرانيين قالوا «لا للغلاء».

/قتيل و150 جريحا في انفجار استهدف تجمعًا لرئيس الوزراء الإثيوبي.

/آلاف المتظاهرين في لندن للمطالبة بتصويت ثان حول بريكست.

/انفجار يوقع إصابات أثناء تجمع انتخابي لرئيس زيمبابوي.







و.ش



بنا 0453 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/06/24 - 33 : 08 AM