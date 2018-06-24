مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/24 - 58 : 07 AM
المنامة في 24 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/برعاية جلالة الملك .. البحرين ترأس اليوم اجتماعا عالميا للتراث.
/أئمة وخطباء: جلالة الملك عودنا أن يكون يدا بيد مع شعبه دائما.
/اطلاق جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي للعمل التطوعي في سبتمبر.
/وزير العمل: ترسيخ مبادئ الحوار كثقافة وسلوك متحضر لضمان الاستقرار.
/وزارة العمل: حملات تفتيشية لحظر العمل وقت الظهيرة.
/وزراء اعلام التحالف يبحثون جرائم الحوثي والتصدي لدعاية ايران.
/لجنة برلمانية حكومية لبحث قانوني التقاعد.
/البحرين اول دولة خليجية تملك مقاتلات "اف 16 بلوك".
/البحرين تدين التفجير الذي استهدف تجمعا من مؤيدي رئيس وزراء إثيوبيا.
/البحرين الثالثة خليجيا بجذب الاستثمارات الاجنبية في 2017.
/«العليا» لمهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي تستعرض مع «الاستشارية» الترشيحات.
/يـوم تـاريــخـي لـلـمـرأة الـسـعـوديـة.. قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يدخل حيز التنفيذ اليوم.
/الإمارات مصرّة على انسحاب غير مشروط للحوثيين من مدينة الحديدة.
/أحكام «مشددة» بالسجن لطلبة إيرانيين قالوا «لا للغلاء».
/قتيل و150 جريحا في انفجار استهدف تجمعًا لرئيس الوزراء الإثيوبي.
/آلاف المتظاهرين في لندن للمطالبة بتصويت ثان حول بريكست.
/انفجار يوقع إصابات أثناء تجمع انتخابي لرئيس زيمبابوي.
و.ش
بنا 0453 جمت 24/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/24 - 33 : 08 AM