الطقس في مملكة البحرين : مغبر في البداية وحار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار المنامة في 24 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الارصاد الجوية بان الطقس في مملكة البحرين اليوم الاحد سيكون بإذن الله تعالى مغبر في البداية و حار مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار ثم يتحول إلى حسن خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا خلال النهار ولكنها من 7 إلى 12 عقدة خلال الليل.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 41 م الصغرى 29 م.

الرطوبة النسبية العظمى 65 % الصغرى 15%.









م خ



بنا 0305 جمت 24/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/24 - 27 : 06 AM