السعودية تدين وتستنكر التفجير الذي استهدف تجمعا جماهيريا لرئيس الوزراء الإثيوبي

جدة في 23 يونيو/ بنا / أعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف تجمعا جماهيريا للدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة أديس أبابا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ان المملكة ترفض هذه الأعمال التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار أثيوبيا، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب أثيوبيا ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.







م خ



بنا 2209 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/24 - 18 : 01 AM