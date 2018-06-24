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مقتل جنديين وستة مسلحين جراء عملية أمنية في منطقة "وزيرستان" الباكستانية
2018/06/24 - 12 : 01 AM
إسلام آباد في 23 يونيو/ بنا / قتل جنديان من الجيش الباكستاني مقابل مقتل ستة مسلحين من العناصر الإرهابية جراء عملية أمنية نفذها الجيش الباكستاني اليوم في منطقة "وزيرستان" شمال غرب باكستان.
وقال بيان إعلامي للجيش الباكستاني أن "فرقة عسكرية نفذت العملية بناء على معلومات استخباراتية، وأن من بين القتلى الستة إرهابيا مطلوبا في قتل العديد من السكان المحليين"، مشيرا إلى أن قوات الجيش صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات.


م خ

بنا 2205 جمت 23/06/2018


عدد القراءات : 80         اخر تحديث : 2018/06/24 - 12 : 01 AM
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