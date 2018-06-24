مصر تدين الهجوم على تجمع انتخابي لرئيس زيمبابوي القاهرة في 23 يونيو/ بنا / أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، هجومًا استهدف تجمعًا انتخابيًا لرئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا في محافظة بولاوايو؛ مما أسفر عن إصابة عدد من كبار المسئولين وآخرين كانوا في موقع الهجوم.





وأعربت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم عن ارتياحها لفشل هذا الهجوم الآثم ونجاة الرئيس الزيمبابوي، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب زيمبابوي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.



م خ



بنا 2138 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/24 - 43 : 12 AM