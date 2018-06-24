نائب الرئيس اليمني: لا خيار أمامنا سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني ‏

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2018/06/24 - 12 : 12 AM
عدن في 23 يونيو / بنا / أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح: إنه لا خيار أمام القيادة والحكومة الشرعية لبلاده سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الفريق علي محسن صالح تأكيده خلال اجتماعه بقيادة المنطقة العسكرية السادسة باليمن، عدم وجود خيار آخر غير دحر وهزيمة المشروع الإيراني وأنه لا عزة لليمنيين إلا باستعادة دولتهم وشرعيتهم وإنهاء الانقلاب.
وحث نائب الرئيس اليمني القيادات العسكرية على مضاعفة الجهود وتنفيذ الخطط واستكمال تنفيذ المهام العسكرية والجاهزية القتالية، مثمناً الدعم العسكري واللوجستي والإغاثي لدول التحالف بقيادة السعودية.
م.ح.
بنا 2106 جمت 23/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/24 - 13 : 12 AM