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نائب الرئيس اليمني: لا خيار أمامنا سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني ‏
2018/06/24 - 12 : 12 AM
عدن في 23 يونيو / بنا / أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح: إنه لا خيار أمام القيادة والحكومة ‏الشرعية لبلاده سوى دحر وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن.‏



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الفريق علي محسن صالح تأكيده خلال اجتماعه بقيادة المنطقة العسكرية السادسة باليمن، عدم وجود خيار آخر غير دحر ‏وهزيمة المشروع الإيراني وأنه لا عزة لليمنيين إلا باستعادة دولتهم وشرعيتهم وإنهاء ‏الانقلاب.‏

وحث نائب الرئيس اليمني القيادات العسكرية على مضاعفة الجهود وتنفيذ ‏الخطط واستكمال تنفيذ المهام العسكرية والجاهزية القتالية، مثمناً الدعم العسكري واللوجستي ‏والإغاثي لدول التحالف بقيادة السعودية.‏



م.ح.

بنا 2106 جمت 23/06/2018


عدد القراءات : 25         اخر تحديث : 2018/06/24 - 13 : 12 AM
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