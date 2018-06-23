الإمارات تدين التفجير الذي استهدف تجمعا انتخابيا جنوب زيمبابوي أبوظبي في 23 يونيو / بنا / أدانت الإمارات بشدة التفجير الإجرامي الذي استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس زيمبابوي ايمرسون منانغاغوا اليوم في محافظة "بولاوايو" جنوب البلاد وأدى لسقوط عدد من الجرحى.







وذكرت وزارة الخارجية الإمارتية في بيان لها اوردته وكالة أنباء الإمارات إن دولة الإمارات تدين وتستنكر هذا العمل الارهابي الجبان الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار زيمبابوي عبر اللجوء إلى العنف.



وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع زيمبابوي في مواجهة العنف ومحاولات تقويض الاستقرار، معربة عن حرصها على استقرار هذا البلد الصديق.







م.ح.



بنا 1903 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/06/23 - 10 : 10 PM