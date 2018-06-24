رجال دين: التوجيهات الملكية لإعادة بحث قانوني التقاعد لفتة كريمة تنم عن حكمة جلالة الملك المفدى وحرصه على حفظ حقوق المواطنين المنامة في 23 يونيو/ بنا / أعرب عدد من رجال الدين عن تقديرهم للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، للحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية، مع الأخذ في الاعتبار كل ما أبدي بشأنيهما من مرئيات وملاحظات من نقاش حولهما في مجلسي الشورى والنواب، وكذلك ما أبداه المواطنون ومختلف الفعاليات من مرئيات عبر وسائل الإعلام.





وأكد رجال الدين في استطلاع صحافي أن التوجيهات الملكية لفتة كريمة تنم عن حكمة وحنكة جلالته وحرصه على إحراز التوافق الوطني وتبديد مخاوف المواطنين من التأثير على مستحقاتهم التقاعدية، وهي تجسد الدعم الكامل من جلالته وحرصه على مصلحة المواطنين.



فمن جهته قال سماحة الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هذه التوجيهات الملكية تبعث برسائل طمأنينة إيجابية للمواطنين وتؤكد حرص جلالته على مصلحة المواطن والاستمرار بتقديم أفضل الخدمات والرعاية والعناية بموظفي الدولة وحقوقهم وهي ليست بغريبة على جلالته ولا بعيدة عنه، وتتيح هذه الفرصة مجددًا تريث الحكومة ومجلسي الشورى والنواب للتوافق على ما يصون حقوقهم ومدخراتهم ونأمل أن تطمئن هذه الإلتفاتة الأبوية جميع المواطنين بأن حقوقهم التقاعدية محفوظة كما وجه جلالته وبتوافق وطني، فضلاً عن توجيه جلالته بإعادة التقييم لصندوق التقاعد وذلك لتحقيق التوافق الوطني أيضاً على هذا الصندوق بحيث يكون هناك ديمومة واستمرارية للصناديق وتحسين الوضع المالي لها وبالتالي تحسين وضع المستفيدين من خدمات التقاعد والمؤمن عليهم.



ومن جانبه ثمن الشيخ محمد آل حظية هذه التوجيهات الملكية مؤكداً أن هذه الخطوة هي خطوة مباركة لإرجاع القانون للحكومة وللسلطة التشريعية ليتسنى له المزيد من النظر والتمحيص والإطلاع على حيثيات القانون بحيث يتم التوافق عليه بصورة مطمئنة للمواطنين وهذا الأمر يمس فئة كبيرة من المواطنين ويمس حقوقا ثابتة بنص القانون.



وأكد آل حظية أن هذه التوجيهات خطوة متوقعة منه دائماً لإعادة الأمور الى نصابها وتؤكد حرص جلالة الملك على أهمية كفالة وصيانة حقوق المواطنين تضاف الى سجل مآثره ومبادراته الكثيرة في عهده الإصلاحي الميمون التي تصب جميعها في خدمة وصالح الوطن والمواطن.



وفي هذا الصدد أكد السيد شبر العلوي أن توجيهات جلالة الملك للحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية هي عين الصواب وبددت مخاوف الناس، وقد زاد تدخل جلالته الذي جاء بالتزامن مع عيد الفطر السعيد فرحة على فرحة العيد.



وقال العلوي أن موضوع التقاعد كان الحديث الشاغل في المجالس العامة والخاصة وفي كل المحافل وكل الأطياف العمالية والمهنية على مختلف المستويات وكان الجميع في قلق لا سيما مع ضغط الأوضاع المعيشية، إلا أن التوجيهات الملكية من لدن جلالته جاءت مطمئنة وبعثت على التفاؤل بانفراج الأزمة، وعكست حرص وقرب جلالته من نبض الشارع وتلمس تطلعات الناس وقد أثبت بحق أنه الضامن الأول لحقوق الوطن والمواطنين.



فيما أكد الشيخ حميد المخوضر أن التوجيهات الملكية السامية، للحكومة الموقرة بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية تؤكد أن جلالته السند الأول للمواطنين وهو الضامن لحقوق الوطن والمواطن وهو صمام الأمان للمكتسبات الوطنية، لافتاً إلى أن جلالته حفظه الله ورعاه قريب من الناس وما أثير من مخاوف حول قانوني التقاعد لم يكن بعيدًا عن جلالته فكانت مبادرته الميمونة بإعادة النظر في القانون خير إشارة لطمأنة الناس وإعطاء فرصة للحكومة والسلطة التشريعية للتريث وإعادة النظر فيه وهذه الوقفة الخيرة لم تكن مستغربة على جلالته ولم تكن الأولى وليست الأخيرة.



ومن جهته لفت الشيخ جعفر العلواني إلى أن التوجيهات الملكية السامية تحظى بتأييد شعبي ورسمي كامل وهي بلا شك لفتة كريمة وخطوة مباركة أشاعت في نفوس الناس الطمأنينة والارتياح و تؤكد على أن جلالته حريص على الإهتمام بمصلحة المواطن قبل كل شيء، مشيرا الى أن الفرصة الآن بيد الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر في تعديل قانوني التقاعد وبلا شك ستكون فرصة للدراسة المستفيضة قبل إقرار أي شيء بحيث لا ينتقص من حقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين.



فيما ثمن الشيخ فاضل فتيل الجمري التوجيهات الملكية السامية قائلاً "هذا الأمر غير مستغرب من صاحب القلب الكبير جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ويؤكد حرص جلالته وقربه من شعبه وقد ارتقت البلاد في عهده إلى مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات".



وقال فتيل أن التوجيهات الملكية نبراس يستضاء به لتحقيق المصلحة العليا للوطن والمواطنين وترسيخ الاستقرار في المجتمع البحريني وذلك انطلاقا من حرص جلالته الدائم على مصلحة المواطنين، ورؤيته الحكيمة لتحقيق المصلحة العليا.



ن.ع/م.ح.



بنا 1900 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/06/23 - 05 : 10 PM