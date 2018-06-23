الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة

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2018/06/23 - 15 : 07 PM
المنامة في 23 يونيو/ بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الأحد سيكون بمشيئة الله حار مع تصاعد الأتربة.
الرياح: شمالية غربية من 15 إلى 20 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.
وحذرت الأرصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية.
ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة اقدام قرب السواحل ومن 3 الى 6 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية.. والصغرى: 30 درجة مئوية.
م.ح.
بنا 1610 جمت 23/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/23 - 18 : 07 PM