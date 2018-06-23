في تصريح لـ"بنا".. السفير البريطاني يؤكد أن بلاده من أكبر الداعمين للحركة الثقافية في المملكة المنامة في 23 يونيو / بنا / أكد السفير البريطاني لدى مملكة البحرين سعادة السيد سايمون مارتن أن بلاده من أكبر الداعمين للحركة الثقافية الغنية في مملكة البحرين والتي تعتبر متميزة ونشطة على مدار العام وهذا ما يميز الحراك الثقافي في البحرين.



وخلال زيارته لخيمة "نخول" في نسختها العاشرة في موقعها في قلعة عراد حيث الاحتفاء بالمحرق عاصمة الثقافة الاسلامية ٢٠١٨، نوه السفير البريطاني في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" بأن خيمة "نخول" بأنشطتها المتنوعة هذا الصيف تعتبر مكاناً ترفيهياً جذابا تحرص الكثير من العوائل البريطانية المقيمة في مملكة البحرين على حضورها، والتعرف عن كثب على المجتمع البحريني وثقافته وتقاليده.



وأوضح سعادة السفير بأن خيمة "نخول" وأنشطتها المتنوعة والمختلفة تعتبر فرصة ممتازة للشباب البريطاني الذي يعيش ويدرس في مملكة البحرين للتعرف على العادات والتقاليد البحرينية الامر الذي يفتقر اليها في المدارس الأجنبية الخاصة.



كما نوه السفير البريطاني لدى مملكة البحرين بأن هذه الخيمة تعد خير نموذج ومثالا على اندماج الجالية البريطانية في النسيج البحريني من خلال حضورها جميع أنشطة الخيمة والتفاعل معها ، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز وتقوية العلاقات بين الشعبين البحريني والبريطاني.



كتبت : ايمان نور



م.ف.ق/ع ع



بنا 1439 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 60 اخر تحديث : 2018/06/23 - 56 : 05 PM