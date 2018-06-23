خلال مشاركته في الاجتماع الدولي لمسئولي الحدود والمنافذ الجمركية... رئيس الجمارك يطلع المشاركين على تجربة البحرين في تطوير العمل الجمركي واشنطن في 23 يونيو / بنا / شارك معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس شئون الجمارك في الاجتماع الدولي لمسئولي الحدود والمنافذ الجمركية والتي أقيمت في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة دولية واسعة ضمت كبار المسئولين وأصحاب القرار.



وقد شهدت جلسات الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة وعلى رأسها التهديدات والتحديات التي تواجه تلك الأجهزة وكيفية استخدام التقنيات الحديثة ومنها القياسات الحيوية والبصمة لتيسير حركة المسافرين، كما ناقش المشاركون طرق الاستهداف للمخاطر وتحليل البيانات وطرق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الجانب الأمني للإجراءات وتيسير الحركة للمسافرين والبضائع.



وقد اطلع معالي رئيس الجمارك المشاركين على خطط شئون الجمارك في تطبيق المفاهيم الجديدة التي من شانها تطوير العمل الجمركي وتعزيز الجانب الأمني في كافة العمليات والخدمات التي تقدمها شئون الجمارك.



وفي ختام الاجتماع تم تقديم مجموعة من التوصيات المتعلقة بتطوير عمل أجهزة الحدود والجمارك والتي سوف تتم مناقشتها الأسبوع المقبل خلال اجتماع منظمة الجمارك العالمية والمقرر انعقادها في مقر المنظمة في مدينة بروكسل.



م.ف.ق/م.ح.



بنا 1411 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 2 اخر تحديث : 2018/06/23 - 15 : 05 PM