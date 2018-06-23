وزير الأشغال: نتطلع للاستفادة من خبرات الصين في مجال التشييد والطرق المنامة في 23 يونيو / بنا / استقبل سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. عصام بن عبدالله خلف بمكتبه سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المنامة السيد أن وور.



وخلال المقابلة استعرض م. خلف العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالجهود التي تقوم بها السفارة الصينية في سبيل تعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصداقة بين المنامة وبكين، وأعرب سعادة وزير الأشغال عن أمنياته الصادقة للسفير الصيني بالتوفيق والنجاح في مهام عمله.



وثمن سعادة الوزير مشاركة الشركات الصينية والمستثمرين في مؤتمر (بوابة الخليج للاستثمار) الذي استضافته مملكة البحرين الشهر الماضي برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء معرباً عن تطلع وزارة الأشغال لاستمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الصيني في مجال تشجيع الشركات الصينية وتكثيف التواصل معها بما يخدم مصالح البلدين.



كما تطرق سعادة م. خلف مع سعادة السفير الصيني إلى الزيارة التي قام بها إلى بكين مؤخراً إلى العاصمة بكين واجتماعاته مع ممثلي كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الانشاء والجرف البحري، وتباحث سعادة الوزير أيضاً مع سعادة السفير في فرص الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال الزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي، وتم بحث إمكانية الاستفادة من فرص التدريب التي توفرها الشركات الصينية في مجال الإنشاءات والبنية التحتية وكذلك مجالات الزراعة والثروة البحرية.



وتباحث الجانبان كذلك في إمكانية مساهمة شركات صينية في مشاريع البنية التحتية بالبحرين لما تمتلكه تلك الشركات من خبرات واسعة بمجال التشييد والطرق، وبخاصة مشروع شارع البحرين الشمالي الذي تم الانتهاء من وضع التصاميم الأولية له.



وفي ختام المقابلة أشاد سعادة السفير أن وور بمتانة العلاقات بين البحرين وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة الأشغال في مجال البنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، متمنياً للبحرين وشعبها مزيداً من النهضة والتطور.



ن.ع/م.ح.



بنا 1402 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/23 - 09 : 05 PM