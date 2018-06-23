البحرين تدين التفجير الذي استهدف تجمعا من مؤيدي رئيس وزراء إثيوبيا المنامة في 23 يونيو / بنا / تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الذي استهدف تجمعًا من مؤيدي دولة الرئيس أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وأسفر عن إصابة عدد من الأبرياء، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا التفجير الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين .



واذ تؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الثابت والرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه.



خ.ب/س.ي



بنا 1202 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/23 - 35 : 03 PM