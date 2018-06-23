وصول سفينة مساعدات اماراتية الى ميناء كيسمايو لاغاثة الشعب الصومالي أبوظبي في 23 يونيو / بنا/ وصلت الى ميناء كيسمايو في ولاية جوبالاند الصومالية باخرة اغاثة اماراتية مرسلة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية تحمل على متنها 824 طنا من المواد الغذائية الاساسية لتوزيعها على الشعب الصومالي.



ونقلت وكالة انباء الامارات عن مصدر مسؤول في المؤسسة قوله إن هذه المساعدات الانسانية سيتم توزيعها على الشعب الصومالي في ولاية جوبالاند وكيسمايو والمناطق التابعة لها.



وأوضح المصدر أن فريقا من المؤسسة سيشرف على توزيع المساعدات على المستحقين في المناطق المستهدفة والتي تعاني من الجفاف وأوضاعاً إنسانية صعبة وتهدف الى التخفيف عن الشعب الصومالي وتجاوز الصعوبات المعيشية التي نتجت عن الجفاف الذي ألحق الضرر بالمزارع والمواشي.



وأشاد عدد من المسؤولين وأبناء الشعب الصومالي بمساعدات الامارات الانسانية مؤكدين أن شعب الصومال لن ينسى للإمارات وقفاتها الانسانية الى جانبه وتوفيرها احتياجاته الأساسية والتخفيف عنهم جراء الجفاف الذي قضى على جزء كبير من ثروتهم الحيوانية وأصاب العديد من المحاصيل بالتلف .





س.ي



بنا 1050 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/06/23 - 09 : 02 PM