تكريم الخبير البحريني جاسم حاجي في فعالية CIO200 لكبار تنفيذي التكنولوجيا دبي في 23 يونيو / بنا / عقدت دار النشر الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار "Enterprise Channel Middle East"، الفعالية السنوية CIO200، في دبي لتكريم كبار تنفيذي تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

وقد تم خلال الحفل تكريم البحريني الدكتور جاسم حاجي الخبير التقني البارز والباحث في الشرق الأوسط، الذي يعتبر التكريم الرابع له في السنوات الخمس الماضية من قبل المنظمين.



وتحدث الخبير حاجي خلال التكريم حول الذكاء الاصطناعي، كما تم استعراض آخر المستجدات والاتجاهات التقنية العالمية.



ح ب/ع ع



بنا 1046 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/23 - 20 : 02 PM