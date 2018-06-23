وزير الخارجية اليمني يبحث مع وزير بريطاني المعونات الانسانية الى الحديدة

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2018/06/23 - 51 : 01 PM
عدن في 23 يونيو/بنا/ بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت الأوضاع الراهنة في اليمن وخاصة المعونات الإنسانية إلى الحديدة .
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد أكد وزير الخارجية اليمني أن بقاء ميناء الحديدة الواقع في غرب اليمن بأيدي المليشيا الحوثية المدعومة من إيران يمثل خطرا كبيرا على أمن واستقرار دول المنطقة والعالم وتتلقى السلاح والصواريخ من إيران ، وقال " لم يعد ممكنا التزام الصمت حيال تهديدات المليشيا الحوثية للملاحة في منطقة باب المندب والبحر الأحمر " .
وأوضح الوزير اليماني أن حكومة بلاده قررت وبدعم من التحالف العربي إنقاذ أبناء مدينة الحديدة بعد استنفاد جميع السبل لإقناع مليشيا الحوثي الانقلابية ، مشيرا إلى ما تمارسه تلك المليشيا من جور وتعسف ضد السكان في الحديدة وحجب المعونات عنهم ومصادرتها وبيعها في السوق السوداء لتمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني .
وأكد الوزيران دعمهما لجهود المبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفيث في إيجاد حل سلمي لمسألة الحديدة وأملهما في أن يتمكن من إقناع المليشيا بتسليم المدينة والميناء سلميا .
وشددا الوزيران على أهمية استمرار وصول المعونات الانسانية الى الحديدة وجميع المناطق اليمنية وعدم عرقلة وصولها .
س.ي
بنا 1044 جمت 23/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/23 - 51 : 01 PM