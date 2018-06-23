وزير الخارجية اليمني يبحث مع وزير بريطاني المعونات الانسانية الى الحديدة

عدن في 23 يونيو/بنا/ بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني في اتصال هاتفي مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت الأوضاع الراهنة في اليمن وخاصة المعونات الإنسانية إلى الحديدة .



ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية فقد أكد وزير الخارجية اليمني أن بقاء ‏ميناء الحديدة الواقع في غرب اليمن بأيدي المليشيا ‏الحوثية المدعومة من إيران يمثل خطرا كبيرا على ‏أمن واستقرار دول المنطقة والعالم وتتلقى السلاح ‏والصواريخ من إيران ، وقال " لم يعد ممكنا التزام ‏الصمت حيال تهديدات المليشيا الحوثية للملاحة في منطقة ‏باب المندب والبحر الأحمر " . ‏



وأوضح الوزير اليماني أن حكومة بلاده قررت وبدعم من التحالف العربي إنقاذ أبناء مدينة الحديدة ‏بعد استنفاد جميع السبل لإقناع مليشيا الحوثي ‏الانقلابية ، مشيرا إلى ما ‏تمارسه تلك المليشيا من ‏جور وتعسف ضد السكان في الحديدة وحجب ‏المعونات عنهم ومصادرتها وبيعها في السوق ‏السوداء لتمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني .‏



وأكد الوزيران دعمهما لجهود المبعوث الأممي الى ‏اليمن مارتن جريفيث في إيجاد حل سلمي لمسألة ‏الحديدة وأملهما في أن يتمكن من إقناع المليشيا ‏بتسليم المدينة والميناء سلميا .‏



وشددا الوزيران على أهمية ‏استمرار وصول المعونات الانسانية الى الحديدة ‏وجميع المناطق اليمنية وعدم عرقلة وصولها .‏



س.ي



بنا 1044 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/23 - 51 : 01 PM