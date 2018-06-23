سمو الشيخ خالد بن حمد يهنئ جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بتحقيق منتخب MMA إنجاز جديد

المنامة في 23 يونيو / بنا / رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF، أسمى التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ولسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة للعموم والشباب، إنجاز جديد ببطولة أوروبا المفتوحة للهواة لفنون القتال المختلطة للعموم والشباب، التي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة IMMAF بالعاصمة الرومانية بوخارست واختتمت امس الجمعة بحصول المنتخب على أربع ميداليات ملونة، بعد أن فاز اللاعب مرتضى علي بالميدالية الذهبية في وزن 93 كيلوجرام، وفوز اللاعب علي يعقوب واللاعب زبير غازي بالميداليتين الفضيتين في وزن 61 و70 كيلوجرام وفوز اللاعب ويوسف سيار بالميدالية البرونزية في وزن 77 كيلوجرام.



وأكد سموه أن ما حققه المنتخب من نتيجة مشرفة، يأتي بفضل الرعاية والدعم الدائمين من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله لقطاع الشباب والرياضة، والذي كان له الأثر الإيجابي الذي انعكس على تطور وارتقاء المستوى العام للرياضة البحرينية والرياضيين، وساهم في إحراز الإنجازات في العديد من المشاركات المختلفة، التي عززت من تواجد وحضور مملكة البحرين على الساحة الرياضية القارية والدولية، وأكدت على ما تبذله البحرين من خطوات واضحة في سبيل النهوض بهذا القطاع الحيوي، الذي يشهد مشاركة واسعة من قبل الشباب الذين أثبتوا للجميع قدرتهم على التحلي بروح العزيمة والإصرار والتحدي من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم وعلم البحرين عاليا في المحافل والبطولات.



وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن متابعة وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كان له المردود الواضح في كل ما حققته رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية من ظهور مشرف ونتائج متميزة، ساهمت في التأكيد على الجهود الكبيرة التي بذلتها البحرين في دعم هذه الرياضة وتهيئة الأجواء المثالية لها وتحفيز وتشجيع الشباب على ممارستها، بالشكل الذي ساهم في ظهور المنتخب بالأداء والمستوى الكبير والذي تحققت من خلاله نتائج بارزة أسهمت في وضع البحرين في المقدمة على خارطة الرياضة العالمية لاسيما في هذه الرياضة.



وقال سموه: " فخورون بهذه النتيجة المشرفة التي حققها أفراد منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة، والتي كسرنا من خلالها حاجز الميداليات البرونزية التي كانت هي النتيجة التي تعودنا تحقيقها في هذه المشاركة الأوروبية، حيث نجح المنتخب من تحقيق أول ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية. فقد استطعنا من حصد الذهب في هذه البطولة التي تعد من أقوى البطولات على مستوى الهواة، والتي تشهد مشاركة أقوى المنتخبات الأوروبية التي لديها الخبرة الطويلة ممارسة هذا النوع من الرياضات"، مضيفا سموه أن هذا الإنجاز أسهم وبشكل واضح في تعزيز الحضور البحريني على المستوى الأوروبي بشكل خاص.



وختم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حديثه قائلا: "إن رعايتنا ودعمنا مستمرين لهذه الرياضة، فهدفنا حصد المزيد من الإنجازات التي نؤكد من خلالها ما وصلنا إليه من تقدم في رياضة MMA، وإن هدفنا الرئيسي هو الذهب والمنافسة على صدارة الترتيب العام للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم القادمة التي ستحتضنها مملكة البحرين في الفترة 11- 18 نوفمبر القادم، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة أكثر من جميع الاتحادات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي IMMAF"، مقدرا سموه الجهود التي بذلها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب إلدرإلداروف لإعداد اللاعبين لهذه المشاركة، مشيدا سموه في الوقت ذاته بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به لاعبو المنتخب والذين حققوا من خلاله هذه النتيجة المشرفة.



وكان لاعب المنتخب مرتضى علي قد تمكن من نيل لقب وزن 93 كيلوجرام في بطولة أوروبا عبر إحرازه الميدالية الذهبية على حساب بطل أوروبا أنتون توركاج. وهذا الفوز منحه الميدالية الثانية في مشواره مع المنتخب بعد أن نجح في خطف لقب العالم في هذا الوزن في منافسات النسخة الرابعة من بطولة العالم للهواة التي أقيمت في البحرين نوفمبر الماضي. وقد استطاع اللاعب مرتضى علي عبر فوزه في المشاركة الأوروبية من انتزاع المركز الأول في التصنيف العام للاعبي وزن 93 كيلوجراما.



ورغم الوعكة الصحية التي ألمت باللاعب عبدالمناف محمدوف صاحب الميدالية الذهبية في وزن 66 كيلوجراما ببطولة أفريقيا التي أقيمت في مايو الماضي، وعدم مشاركته بمنافسات بطولة أوروبا المفتوحة، إلا أنه لا يزال يتربع على صدارة التصنيف العام للاعبي الوزن ذاته.



ونجح اللاعبون علي يعقوب ويوسف سيار وزبير غازي أن يسجلا نتيجة مميزة في مشاركتهم الأولى مع المنتخب الوطني لفئة الشباب، وذلك بعد أن حصد الثلاثي على ميداليات وضعت المنتخب على منصة التتويج، فقد نجح علي يعقوب من إحراز الميدالية الفضية في وزن 61 كيلوجراما، واستطاع يوسف سيار من إحراز الميدالية البرونزية في وزن 77 كيلوجراما وتمكن اللاعب زبير غازي من إحراز فضية وزن 70 كيلوجراما.



ولا تزال لعنة الهزائم تطارد لاعب المنتخب نايف فكري، الذي يعتبر واحدا من اللاعبين الذين يتمتعون بفنون قتالية عالية، إلا أن الحظ العاثر الذي يلازم هذا اللاعب منعه من تحقيق حلمه في هذه المشاركة الأوروبية في المنافسة على احد المراكز الثلاثة الأولى، ليخرج خالي الوفاض في اول مواجهاته في هذه البطولة.







خ.ب/س.ي



بنا 1039 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/23 - 50 : 01 PM