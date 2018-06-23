المجلس الأعلى للبيئة يشارك بركن تثقيفي في مهرجان صيف البحرين

المنامة في 23 يونيو / بنا / أشاد سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالدور البارز الذي تقوم به هيئة الثقافة والآثار لزيادة التوعية الثقافية لدى مختلف شرائح المجتمع في مملكة البحرين.



وأكد بمناسبة مشاركة المجلس الأعلى للبيئة في مهرجان صيف البحرين العاشر الذي اطلقته هيئة الثقافة والآثار في رابع أيام عيد الفطر المبارك على التوازي الكبير بين أهداف المجلس الأعلى للبيئة وهيئة الثقافة والآثار في تحقيق كل ما يتطلب لنشر التوعية والاهتمام في البيئة والطبيعة البرية والبحرية والايمان الحقيقي بالمحافظة عليها من قبل المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة في ظل بيئة سليمة، والتي تتجسد في مشاركة المجلس في هذا المهرجان الحافل بالبرامج التثقيفية والتوعوية والترفيهية.



وأشار الدكتور محمد بن دينه الى أن المجلس الاعلى للبيئة حرص على استغلال هذه الفرصة لتقديم البرامج البيئية المتنوعة التي تتناسب مع الزوار والتركيز على الاطفال من خلال الركن الخاص بورشة عمل "البيئي الصغير".



ويقدم ركن المجلس البيئي المشارك في المهرجان الذي يقام في خيمة الفعاليات الواقعة بالقرب من قلعة عراد بالمحرق العديد من المسابقات والألعاب البيئية المتنوعة التي تهدف إلى الدمج بين الترفيه وتحفيز الأطفال على الحفاظ على البيئة البرية والبحرية، وتقديم ثلاث ورش عمل بشكل يومي تهدف لتثقيف الأطفال والناشئة بأشهر الحيوانات والكائنات الحية التي تعيش في مملكة البحرين، وتشجعهم على استخدام المواد الصديقة للبيئة والابتعاد عن استخدام المواد الضارة، وايضا الحث على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وعدم استخدام الاكياس البلاستيكية التي تؤثر على الحياة الطبيعية والبحرية من خلال الرسم والتلوين الحيوانات.



الجدير بالذكر أن البرامج المقدمة في الركن البيئي في المهرجان ستستمر يوميا على مدى ثلاثة أسابيع من الساعة 5:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً عدا ايام الأحد.



ع م





خ.ب/س.ي



بنا 1027 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/23 - 39 : 01 PM