مقتل 10 قيادات ‏ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية في معارك بمحافظة البيضاء اليمنية

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2018/06/23 - 51 : 12 PM
عدن في 23 يونيو/بنا/ أعلن الجيش اليمني مقتل 10 قيادات ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم بمحافظة البيضاء.
ووفقا لموقع " 26 سبتمبر " الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية فقد أسفرت المعارك عن تحرير مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو مترا وتمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات والخط الاسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية الملاجم .
س.ي
بنا 0942 جمت 23/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/23 - 51 : 12 PM