مقتل 10 قيادات ‏ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية في معارك بمحافظة البيضاء اليمنية

عدن في 23 يونيو/بنا/ أعلن الجيش اليمني مقتل 10 قيادات ‏ميدانية من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ‏إيران خلال اليومين الماضيين في المعارك التي وقعت في جبهة الملاجم ‏بمحافظة البيضاء.‏



ووفقا لموقع " 26 سبتمبر " الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية الذي نشر أسماء القتلى من القيادات الحوثية فقد أسفرت المعارك عن تحرير ‏مناطق واسعة بلغت مساحتها أكثر من 50 كيلو ‏مترا وتمتد من عقبة القنذع مروراً بالجريبات ‏والخط الاسفلتي وصولاً إلى منطقة فضحة بمديرية ‏الملاجم .‏



س.ي



بنا 0942 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 12 اخر تحديث : 2018/06/23 - 51 : 12 PM