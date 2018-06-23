سقوط عدة قتلى في انفجار أثناء تجمع مؤيد لرئيس الوزراء الإثيوبي

أديس أبابا في 23 يونيو /بنا/ قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بضعة أفراد قتلوا وأصيب آخرون في الانفجار الذي وقع أثناء تجمع سياسي مؤيد له والقى فيه خطابا حضره آلاف في العاصمة أديس أبابا اليوم .



وتم تنظيم التجمع في العاصمة تأييدا لرئيس الوزراء الجديد البالغ من العمر 41 عاما والذي بدأ سلسلة إصلاحات جذرية منذ توليه المنصب في أبريل الماضي .



وفي كلمة تلفزيونية عقب الانفجار الذي وقع بعد دقائق من انتهائه من إلقاء خطاب في ميدان ميسكل بالعاصمة، قال أبي "أصيب عدد قليل من الإثيوبيين. وهناك عدد قليل فقدوا أرواحهم"



مؤكدا إن ما حدث "محاولة غير ناجحة لقوى لا تريد أن ترى إثيوبيا متحدة".



وقال سيوم تيشومي عضو اللجنة المنظمة للتجمع "كانت قنبلة يدوية. حاول أحدهم إلقاءها على المنصة التي يوجد فيها رئيس الوزراء".





س.ي



بنا 0912 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/06/23 - 20 : 12 PM