سلاح البحرية الاميركي يفكر في اقامة مخيمات للمهاجرين في قواعد جوية سابقة

واشنطن في 23 يونيو/بنا/ نشرت مجلة امريكية وثيقة تفيد ان سلاح البحرية الاميركي يفكر في اقامة مخيمات في قواعد جوية سابقة لاحتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين الاضافيين في الاشهر المقبلة دعما لسياسة الرئيس دونالد ترامب التي تقضي بعدم التساهل مع المهاجرين غير الشرعيين.



وقالت الوثيقة التي نشرتها مجلة "تايم" ان البحرية الاميركية يمكن ان تلبي طلب الرئيس دونالد ترامب بوضع اي سفينة يمكن ان تستخدم لايواء المهاجرين، بتصرف السلطات وحتى ببناء منشآت جديدة عبر اقامة مخيمات مؤقتة ومتواضعة في مدارج هبوط لم تعد تستخدم.



وطبقا للوثيقة فانه يمكن ايواء حوالي 25 الف لاجئ في قواعد لم تعد تستخدم بالقرب من موبايل في ولاية الاباما وقدرت كلفة ادارة هذه المنشأة بـ233 مليون دولار لستة اشهر.



وتقترح الوثيقة انشاء مخيم لـ47 الف شخص في منشأة بالقرب من سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، و47 الفا آخرين في كامب ميدلتون اكبر قاعدة لمشاة البحرية الاميركية (المارينز) بالقرب من يوما بولاية اريزونا.



ورفضت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) الادلاء بأي تعليق حول هذه الوثيقة الداخلية التي لم تقررها السلطات العسكرية.



وقال ناطق باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل جيمي ديفيس ان وزارة الامن الداخلي الاميركية لم تقدم اي طلب رسمي الى وزارة الدفاع لايواء مهاجرين.



واوضح ان وزارة الدفاع تعد بدقة خططا وتدرس كل منشآتها في البلاد لتتمكن من تلبية طلب مساعدة محتمل من وزارة الامن الداخلي لايواء مهاجرين غير شرعيين بالغين.





س.ي



بنا 0711 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2018/06/23 - 21 : 10 AM