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الأمم المتحدة وواشنطن تطالبان بوقف فوري للعمليات العسكرية في جنوب سوريا
2018/06/23 - 20 : 10 AM

نيويورك في 23 يونيو/ بنا / دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش النظام السوري الى وقف فوري للعمليات العسكرية في جنوب سوريا.
واكد بيان صادر باسم غوتيريش على "وقف فوري للتصعيد العسكري الحالي، داعيا جميع الأطراف على احترام التزاماتهم" الدولية و"بينها حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية".

واشار البيان الى "الأمين العام يشعر بقلق بالغ من جرّاء التصعيد العسكري الأخير، بما في ذلك الهجمات البرية والقصف الجوي في جنوب غرب سوريا".
وأضاف ان "آلاف الاشخاص" فروا، وغالبيتهم باتجاه الحدود مع الأردن، ما يشكل "مخاطر كبيرة" على الأمن الإقليمي.

بدورها دعت السفيرة الأميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي روسيا للضغط على النظام السوري لوقف انتهاك اتفاق خفض التوتر في جنوب سوريا.



و.ش

بنا 0535 جمت 23/06/2018


عدد القراءات : 72         اخر تحديث : 2018/06/23 - 20 : 10 AM
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