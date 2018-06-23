الناخبون الاتراك يتوجهون الى صناديق الاقتراع غدا لانتخاب أول رئيس عبر الاقتراع المباشر



اسطنبول في 23 يونيو/ بنا / يتوجه الناخبون الاتراك يوم غد الاحد الى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية وبرلمانية هي الأولى بعد اجراء اول تعديلات دستورية تسمح بانتخاب الرئيس عبر الاقتراع المباشر.

وتدخل البلاد مع ساعات مساء اليوم السبت حالة الصمت الانتخابي ووقف كل اشكال الحملات الانتخابية، فيما تشهد مدينة اسطنبول أكبر مدن البلاد من حيث عدد السكان، مؤتمرين انتخابيين كبيرين.



ويعقد الرئيس رجب طيب أردوغان وأكبر منافسيه، محرم إنجه، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، مؤتمريهما الأخيرين في اسطنبول.

ويعد الرئيس أردوغان، زعيم ومرشح حزب العدالة والتنمية الأوفر حظا للفوز بالرئاسة، وفقاً للاستطلاعات.



ومن المرجح أن يكون إنجه منافسه في حال إجراء جولة إعادة في 8 يوليو، فيما تحل ميرال أكشنار زعيمة حزب الخير في المركز الثالث، يليها صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.









و.ش



بنا 0510 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 74 اخر تحديث : 2018/06/23 - 19 : 10 AM