مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/23 - 18 : 10 AM
المنامة في 23 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
/سمو ولي العهد يلتقي الجنرال فوتيل .. ويؤكد على توجيه الجهود نحو التنمية والبناء ودعم استقرار المنطقة.
/قانون جديد لتغليظ عقوبات تصنيع واستخدام العبوات القابلة للانفجار.
/مجلــس النـواب يبحـث وضـع ضــوابط زيــادة الرسوم بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
/وزير الخارجية: القضاء البحريني لا يقبل بأي تدخل في اختصاصه.
/وزير العمل يؤكد دعم الوزارة لإقامة معسكر للتوحديين بالشمالية.
/البحرين استوردت 35 طنا من الزهور قبل عيد الفطر.
/البحرين تبحث الاستفادة من الخبرات التركية في بناء الجسور والأنفاق.
/اكتمال مشروع غسل الكلى بمنطقة الحنينية في الربع الأخير من هذا العام.
/الريــاح الشمـــالية رفعـــت سعــر «الصـــافي» إلى 5 دنانير ونصف الدينار.
/خلال السنوات العشر الأخيرة 3.3 مليارات دينار خصصتها الحكومة للتعليم.
/بومبيو: نظام إيران مجرم فاسد يقمع شعبه ويدعم الإرهاب.
/الكونجرس يسعى إلى حظر إيران من النظام المالي العالمي.
/الحوثيون يلمحون إلى استعدادهم لتسليم ميناء الحديدة للأمم
/السعودية ترفع حظر القيادة المفروض على النساء ابتداء من غد.
/ميركل تـؤكد أن عودة الـلاجئين السـوريين يجب أن تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
/روسيا تتوقع أن توجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهامات جديدة إلى سوريا.
/عـشـراوي: واشنطـن أنـهت متطلبات أي حل سياسي وتُعِد لصفقة مشبوهة.
و.ش
بنا 0449 جمت 23/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/23 - 18 : 10 AM