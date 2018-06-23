مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 23 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:

/سمو ولي العهد يلتقي الجنرال فوتيل .. ويؤكد على توجيه الجهود نحو التنمية والبناء ودعم استقرار المنطقة.

/قانون جديد لتغليظ عقوبات تصنيع واستخدام العبوات القابلة للانفجار.

/مجلــس النـواب يبحـث وضـع ضــوابط زيــادة الرسوم بالمؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

/وزير الخارجية: القضاء البحريني لا يقبل بأي تدخل في اختصاصه.

/وزير العمل يؤكد دعم الوزارة لإقامة معسكر للتوحديين بالشمالية.

/البحرين استوردت 35 طنا من الزهور قبل عيد الفطر.

/البحرين تبحث الاستفادة من الخبرات التركية في بناء الجسور والأنفاق.

/اكتمال مشروع غسل الكلى بمنطقة الحنينية في الربع الأخير من هذا العام.

/الريــاح الشمـــالية رفعـــت سعــر «الصـــافي» إلى 5 دنانير ونصف الدينار.

/خلال السنوات العشر الأخيرة 3.3 مليارات دينار خصصتها الحكومة للتعليم.

/بومبيو: نظام إيران مجرم فاسد يقمع شعبه ويدعم الإرهاب.

/الكونجرس يسعى إلى حظر إيران من النظام المالي العالمي.

/الحوثيون يلمحون إلى استعدادهم لتسليم ميناء الحديدة للأمم

/السعودية ترفع حظر القيادة المفروض على النساء ابتداء من غد.

/ميركل تـؤكد أن عودة الـلاجئين السـوريين يجب أن تتم بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

/روسيا تتوقع أن توجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهامات جديدة إلى سوريا.

/عـشـراوي: واشنطـن أنـهت متطلبات أي حل سياسي وتُعِد لصفقة مشبوهة.





و.ش



بنا 0449 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/06/23 - 18 : 10 AM