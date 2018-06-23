الطقس في مملكة البحرين : مغبر أحيانا وحار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 23 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الارصاد الجوية بان الطقس في البحرين اليوم السبت سيكون بإذن الله تعالى مغبر أحيانا، ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا ولكنها من 12 الى 17 عقدة خلال الليل.

وحذرت الارصاد من رياح شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 40 م الصغرى 29 م.

الرطوبة النسبية العظمى 65 % الصغرى 15%.











م خ



بنا 0320 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/23 - 27 : 06 AM