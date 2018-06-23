وزارة الدفاع الأمريكية تعلق التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية واشنطن في 22 يونيو/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الجمعة تعليق التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن المتحدثة باسم البنتاجون دانا وايت قولها إن وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس أوقف التدريبات بالتنسيق مع كوريا الجنوبية "لدعم تنفيذ نتائج قمة سنغافورة".

وقالت وايت إن هذه المناورات تشمل "حراس الحرية" التي كان من المقرر ان تجرى في أغسطس، علاوة على تدريبين ببرنامج التبادل البحري الكوري، كان من المقرر أن يتم إجراؤهما خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضافت وايت "دعمًا للمفاوضات الدبلوماسية المقبلة بقيادة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، ستتحدد القرارات الإضافية بناء على استمرار كوريا الشمالية في إجراء مفاوضات مثمرة ".

يشار الى ان العام الماضي شارك 7500 جندي أمريكي و3 آلاف جندي كوري جنوبي في مناورات "حراس الحرية".









م خ



بنا 0257 جمت 23/06/2018





عدد القراءات : 93 اخر تحديث : 2018/06/23 - 08 : 06 AM