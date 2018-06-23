تركي المالكي : الحل السياسي الدبلوماسي هو دائماً الأمثل للشعب اليمني وسلامة المدنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف

بروكسل في 22 يونيو/ بنا / اختتم وفد تحالف دعم الشرعية في اليمن محادثاته واتصالاته مع عدد من المسؤولين في بروكسل.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل قوله إن الحل السياسي الدبلوماسي هو دائماً الأمثل للشعب اليمني، مشدداً على أن التحالف يواصل العمل لإعادة الشرعية اليمنية.

وأضاف المالكي أن لدى التحالف خيارات كثيرة في الحديدة بينها عملية عسكرية خاطفة، مشيراً إلى أن سلامة المدنيين اليمنيين تشكل أولوية قصوى لدى التحالف وأن أي تنازل أو اقتراح من مليشيات الحوثي الانقلابية يجب أن يتم عبر المبعوث الأممي لليمن.

وأشار إلى أن الحوثيين حولوا مساكن المدنيين في الحديدة إلى تحصينات عسكرية، كما أنهم يواصلون تحويل المدنيين في الحديدة إلى دروع بشرية، وقال : إن التحالف يقدم كافة التسهيلات لدخول المساعدات الطبية والغذائية إلى الحديدة، مؤكداً أن تحرير الحديدة سينعكس على اليمنيين كافة وسيوقف الجباية غير الشرعية.

وأضاف " نعمل على توزيع المساعدات على الأراضي اليمنية دون أي تمييز، مؤكداً أن المليشيا الحوثية الانقلابية يفرضون قيوداً على العمل الإغاثي وموظفي الأمم المتحدة" مؤكدًا أن تحرير ميناء الحديدة سيؤدي إلى قطع الشريان الحيوي لتسليح المليشيا الحوثية الانقلابية.



م خ



بنا 2216 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/23 - 22 : 01 AM