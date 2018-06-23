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العاهل الاردني يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية
2018/06/23 - 43 : 12 AM

واشنطن في 22 يونيو/ بنا / التقى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان العاهل الاردني بحث مع بومبيو علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
كما تناول اللقاء مساعي تحريك عملية السلام، حيث أكد الملك عبدالله ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة لاعادة إطلاق مفاوضات جادة فاعلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تطرق اللقاء أيضا إلى دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

م خ

بنا 2138 جمت 22/06/2018


عدد القراءات : 10         اخر تحديث : 2018/06/23 - 43 : 12 AM
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