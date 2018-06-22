الجيش اليمني يفرض سيطرته على مواقع جديدة في ثلاث جبهات بمحافظة لحج جنوب اليمن عدن في 22 يونيو / بنا / فرض الجيش اليمني سيطرته على مواقع جديدة في ثلاث جبهات بمحافظة لحج، جنوب اليمن، ‏عقب معارك خاضها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن مصدر عسكري يمني، قوله إن الجيش استعاد مناطق دار سيفيان وجبل السبد ومدرسة خالد ‏وجبل البياضي ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة ، وفي جبهة الشريجة أسفرت معارك هناك عن سيطرة الجيش اليمني على تبة القناص وتبة ‏السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة .‏

وذكر المصدر أن جبهة حمالة شهدت هجمات عنيفة شنتها قوات الجيش ضد ميليشيات الحوثي تمكنت خلالها قوات الجيش التابعة للواء الخامس من استعادة ‏السيطرة على الجبل الأحمر وعددا من المناطق المحيطة ومقتل وإصابة العشرات من الميليشيا ‏الحوثية وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم.‏

وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، قال الجيش اليمني، إن قواته هناك تواصل تقدمها بوتيرة ‏عالية لتحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء من عدة محاور.‏

في هذا السياق ذكر مصدر عسكري يمني ، في تصريح لوكالة - الأنباء اليمنية الرسمية- أن قوات الجيش أحرزت ‏تقدما بمسافة30 كيلو متر في المحافظة وأن معارك عنيفة تدور حاليا في منطقة فضحة ‏بمديرية الملاجم باتجاه مفرق أعشار.‏





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بنا 1704 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/06/22 - 34 : 08 PM