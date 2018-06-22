سمو ولي العهد يلتقي الجنرال فوتيل .. ويؤكد على توجيه الجهود نحو التنمية والبناء ودعم استقرار المنطقة المنامة في 22 يونيو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على حرص مملكة البحرين على دعم و تعزيز أمن المنطقة والتصدي لكافة التحديات التي من شأنها المساس باستقرارها وذلك بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام وتوجيه الجهود نحو التنمية والبناء.



منوهاً سموه بدور الولايات المتحدة الأمريكية المتواصل في هذا الإطار وبما تقوم به من جهود فاعلة في تأكيد أهمية المنطقة واستقرارها.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين مع الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق.



مشيداً سموه حفظه الله بحرص البلدين الصديقين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بما يترجم عراقتها التاريخية والاستراتيجية في مختلف القطاعات خاصة ما يتعلق بالتعاون العسكري والدفاعي. معرباً سموه عن تطلعه الى مزيد من أطر التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في شتى القطاعات.



وخلال اللقاء استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع الجنرال فوتيل عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.



م.ا.ب/ع ذ



بنا 1433 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/06/22 - 40 : 05 PM