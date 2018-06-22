وزير العمل والتنمية الاجتماعية يؤكد دعم مبادرات تأهيل ودمج مرضى التوحد في المجتمع المنامة في 22 يونيو/ بنا / التقى سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، في مكتبه بسعادة محافظ الشمالية السيد علي بن الشيخ عبد الحسين العصفور، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية السيد زكريا سيد هاشم .

وتم خلال اللقاء استعراض مقترح تنظيم معسكر صيفي للمصابين بمرض التوحد، خلال شهر يوليو المقبل وذلك ضمن فعاليات وبرامج المعسكر الشبابي الصيفي الذي تنظمه المحافظة الشمالية سنوياً، بهدف تنمية مهارات التوحديين الفكرية والبدنية، وتعزيز قدراتهم على الاندماج في المجتمع بعيداً عن التوجيه المباشر، ومن خلال اللعب والتعلم.



ويأتي ذلك في إطار تعزيز العمل الخيري والتطوعي في مملكة البحرين خلال الفترة القادمة، وذلك بالتعاون والشراكة بين المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص نحو تكريس مبادئ الشراكة المجتمعية.



وأشاد حميدان بالجهود القائمة على التعاون والتنسيق بين المحافظة الشمالية وجمعية التوحديين البحرينية، ودورهم في تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية، والعمل على تنفيذ البرامج التنموية الهادفة لفئة التوحديين، مؤكداً أن مقترح تنظيم المعسكر لمرضى التوحد يعد مبادرة رائدة للمساهمة في مساعدتهم على صقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم.



واكد استعداد الوزارة لتقديم كل أوجه الدعم الفني والإداري لإنجاح أهداف المعسكر وتهيئة المشاركات اللازمة من قبل الجمعيات والأجهزة المختصة المعنية بالتوحديين للاستفادة من هذه الفعالية الهامة، مشيراً إلى دعم الوزارة المستمر لكافة الجهود الإنسانية الرامية إلى علاج وتأهيل ودمج التوحديين في المجتمع، وذلك من خلال تضافر الجهود وتكثيفها لرعايتهم وتأهيلهم والوصول بهم إلى أن يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين في خدمة الوطن.



وثمن محافظ الشمالية، ورئيس جمعية التوحديين البحرينية جهود وزارة العمل التنمية الاجتماعية، لرفع كفاءة خدماتها التنموية والعمالية التي تقدمها لمختلف فئات المجتمع، لاسيما فئة المصابين بمرض التوحد وكافة ذوي الإعاقات المختلفة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية بما يساهم في تفعيل دور هذه الفئة الإنساني والمجتمعي.





ح ب/س.ي



بنا 1234 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/06/22 - 14 : 04 PM