التربية: الانتقال من المدارس الخاصة الى الحكومية اعتبارا من ٢٦ يونيو المنامة في 22 يونيو/ بنا / أعلنت إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم عن فتح فترة التسجيل للطلبة الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة، والراغبين في الانتقال من المدارس الحكومية كما هو متبع سنوياً، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء ٢٦ يونيو حتى يوم الاثنين الموافق ٢ يوليو من الساعة 9 صباحاً حتى الواحدة ظهراً، في مبنى خدمات المراجعين بمقر الوزارة بمدينة عيسى.



وطلبت الادارة من الطلبة الراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية إحضار المستندات اللازمة وذلك وفقاً للشروط التالية:



البطاقة الذكية للطالب، نسخة مأخوذة من "قارئ البطاقة"، الشهادة النهائية للعام الدراسي 2017/2018م ونسخة منها، إفادة بإخلاء طرف من المدرسة الخاصة "رسالة انسحاب"، فاتورة الكهرباء لولي الأمر أو إثبات السكن.



ويضاف إلى المستندات المطلوبة بالنسبة للطلبة الوافدين نسخة من تأشيرة الإقامة للطالب ولولي الأمر سارية الصلاحية لمدة عام.



واكدت إدارة التعليم الخاص أنه يجب على الطلبة الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني (الإعادة) الانتظار إلى حين إعلان نتائج هذه الامتحانات أما بالنسبة للطلبة الذين ستصدر شهاداتهم في شهر يوليو وأغسطس من العام الجاري فإنه سيتم فتح باب التحويل والانتقال لهم في النصف الأول من شهر سبتمبر 2018.



ح ب/س.ي



بنا 1124 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/06/22 - 59 : 02 PM