الأشغال : اغلاق المسار الايسر على شارع الملك فيصل بالقرب من المرفأ المالي المنامة في 22 يونيو/ بنا / اعلنت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني انه وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، فان أعمال صيانة شارع الملك فيصل بالقرب من المرفا المالي تستدعي اغلاق مسار الأيسر للمرور المتجه شرقاً.

وذكرت انه سوف يتم البدء بالعمل في الموقع المذكور ابتداءً من يوم بعد غد الأحد ولمدة شهر داعية المواطنين والمقيمين الالتزام بالقواعد المرورية حفاظاً على سلامة الجميع.



ح ب/س.ي



بنا 1039 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/06/22 - 24 : 02 PM