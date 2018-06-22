رئيس جنوب السودان وزعيم المتمردين سيلتقيان الاسبوع المقبل في الخرطوم أديس أبابا في 22 يونيو /بنا/ قال وزير الخارجية السوداني اليوم الجمعة في بيان اصدره إن جولة جديدة من المحادثات ستجري بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار الأسبوع المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم.



جاء بيان الوزير بعد أن اجتمع كير ومشار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ عام 2016 الذي انهار فيه اتفاق السلام مما أدى لسقوط مئات القتلى في جوبا عاصمة جنوب السودان.



س.ي



بنا 0758 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/06/22 - 06 : 11 AM