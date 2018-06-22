جمعية المحرق الخيرية تثمن توجيه جلالة الملك بإعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد المنامة في 22 حزيران/بنا/ ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية المحرق الخيرية صلاح بن محمد بوحسن عاليا التوجيه الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المفدى حفظه الله ورعاه للحكومة الى إعادة بحث مشروعي قانوني التقاعد بالتعاون مع السلطة التشريعية ومن اجل تطوير النظام التقاعدي بما يكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، ويؤمن الاستقرار المالي للصناديق التقاعدية من خلال تطوير مجالات استثمارها.



وقال البوحسن بأن هذا التوجيه ليس بغريب على جلالة الملك وفقه الله ويعكس حرص جلالته الدائم على مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين بصفة خاصة وعدم المساس مطلقا بمكتسباتهم ومنجزاتهم بل العمل على اضافة المزيد والمزيد لهذه الفئة .



ورفع بوحسن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك المفدى ايده الله لما يوليه جلالته من عناية فائقة لجميع مكونات المجتمع ومساعي جلالته الدؤوبة لتعزيز التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين وما تتسم به من قيم ومبادىء تعلي الحوار والتوافق بين مؤسسات الدولة كخيار ناجع للتصدي لما يواجه المجتمع من مشكلات وما يهدده من عثرات ليواصل مسيرة النهضة الشاملة بكل اقتدار وثبات .



س.ي



بنا 0754 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/06/22 - 05 : 11 AM