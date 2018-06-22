مقتل العشرات من مليشيا الحوثي والجيش اليمني يقطع ابرز خطوط الإمداد في صعدة عدن في 22 يونيو/بنا/ اعلن محافظ البيضاء اليمنية ناصر السوادي تحرير مديرية نعمان بشكل كامل ‏بعد تمكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ‏من تحرير مناطق عقبة القنذع والجريبات ومفرق ‏البديع وصولا الى منطقة الغول آخر مناطق مديرية ‏نعمان. ‏



وثمن المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، دعم التحالف العربي لتحرير المحافظة ، داعيا السكان في ‏المحافظة إلى سرعة الالتحاق بالجيش الوطني لتحرير ‏ما تبقى من البيضاء . ‏



وكان الجيش الوطني قد أطلق الأربعاء الماضي عملية ‏عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مناطق المديرية لا ‏زالت تحت سيطرة الميليشيا الحوثية المدعومة من ‏إيران.‏

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وقال أركان حرب محور البيضاء، العميد محمد ‏علي العمري إن الجيش اليمني قطع خط امداد ‏للميليشيا في منطقة آل عواض والوهبية بعيد تحرير ‏عقبة القنذع، وأسقط كل عناصر الميليشيا التي كانت ‏متمركزة فيها بين قتلى وجرحى وأسرى.‏



وأشار إلى أن قوات الجيش تواصل تقدمها لقطع طريق ‏رئيسي يربط بين محافظتي البيضاء وصنعاء في منطقة ‏آل عريف بمديرية الملاجم والتي باتت على بعد ثلاثين ‏كليو متر من موقع تمركز الجيش . ‏

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وأسفرت المعارك عن مصرع أكثر ٣٧ عنصراً من ‏ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم مصور حربي للميليشيا، ‏وجرح آخرين، فيما أسر أكثر من 30 عنصراً من ‏الميليشيا، وتدمير ثلاثة عربات قتالية وعربة أخرى من ‏نوع (بي ام بي) تابعة للميليشيا، وسط فرار جماعي ‏لعناصرها.‏



كما قتل 12 مسلحا من مليشيا الحوثي الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة وتمكن الجيش مسنودا بالتحالف العربي من السيطرة على الخط الدولي الرابط بين مران والملاحيظ بمديرية الظاهر محافظة صعدة.



وقال قائد لواء القوات الخاصة العميد الركن عادل المصعبي، للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن قوات الجيش تمكنت من الوصول الى الخط الرابط بين محافظة صعدة ومثلث الملاحيظ حرض وقطعت الامداد عن المليشيا الانقلابية في حرض والملاحيظ، وتم تدمير اليات عسكرية للمليشيا.





س.ي



بنا 0556 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/06/22 - 25 : 09 AM