مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 22 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية .



وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:



فرحة الشعب كبيرة.. بتوجيهات الملك بإعادة بحث مشروع التقاعد



نيابة عن جلالة الملك.. ولي العهد ضيف شرف في حفل تسليم المقر الجديد لمركز الدفاع والتأهيل الوطني البريطاني



وزير الخارجية: المواقف الهدامة لزيد بن رعد أدت إلى انعدام الثقة في مجلس حقوق الإنسان



ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية : موقع سرايا المختار الإرهابي يدار من إيران



اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأيام المقبلة لبحث مستقبل الصناديق التقاعدية



«النيابة» تطعن في براءة المتهمين بالتخابر مع قطر: الحكم جانبه الصواب وشابه الخطأ



س.ي



بنا 0541 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/06/22 - 23 : 09 AM