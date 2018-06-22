مطالعات الصحف في البحرين

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2018/06/22 - 23 : 09 AM
المنامة في 22 يونيو/ بنا/ طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الجمعة بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية .
وفيما يلي أبرز وأهم العناوين الواردة في الصحف المحلية:
فرحة الشعب كبيرة.. بتوجيهات الملك بإعادة بحث مشروع التقاعد
نيابة عن جلالة الملك.. ولي العهد ضيف شرف في حفل تسليم المقر الجديد لمركز الدفاع والتأهيل الوطني البريطاني
وزير الخارجية: المواقف الهدامة لزيد بن رعد أدت إلى انعدام الثقة في مجلس حقوق الإنسان
ادارة مكافحة الجرائم الإلكترونية : موقع سرايا المختار الإرهابي يدار من إيران
اجتماع مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأيام المقبلة لبحث مستقبل الصناديق التقاعدية
«النيابة» تطعن في براءة المتهمين بالتخابر مع قطر: الحكم جانبه الصواب وشابه الخطأ
س.ي
بنا 0541 جمت 22/06/2018
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اخر تحديث : 2018/06/22 - 23 : 09 AM