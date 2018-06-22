الطقس : مغبر خفيف أحيانا وحار مع تصاعد الأتربة المنامة في 22 يونيو/ بنا / أفادت ادارة الارصاد الجوية بان الطقس في البحرين اليوم الجمعة سيكون بإذن الله تعالى مغبرا خفيفا أحيانا، ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار.



واوضحت ان درجة الحرارة العظمى ستبلغ 40 درجة مئوية والصغرى 30 درجة مئوية وتصل الرطوبة النسبية العظمى 65 % والصغرى 15 % والرياح شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا ولكنها من 12 إلى 17 عقدة خلال الليل.



وحذرت ادارة الارصاد الجوية من رياح شمالية غربية شديدة السرعة ودعت الى أخذ الحيطة والحذر.



وبينت ان ارتفاع موج البحر يبلغ من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر .



ن.ع/س.ي



بنا 0531 جمت 22/06/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/06/22 - 22 : 09 AM