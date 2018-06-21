وزير الشؤون الخارجية الإماراتي: انسحاب مليشيا الحوثي الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في الحديدة أبوظبي في 21 يونيو / بنا / أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي د. أنور قرقاش أن الطريق الوحيد لتجنب تفاقم الوضع في مدينة الحديدة وما حولها هو انسحاب مليشيا الحوثي الكامل والسلمي وغير المشروط من المدينة ومينائها.







ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن قرقاش قوله اليوم في تصريحات له "ان الأمر الملح على نحو متزايد هو الضغط على الحوثيين للخروج من الحديدة"، مشيرا الى تقارير للأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة الدولية ووسائل الإعلام تتحدث عن تعمد مليشيا الحوثي إحداث أزمة إنسانية والعمل على تفاقم الأوضاع في الميناء والمدينة.



وكشف ان الحوثيين يعملون على منع إنزال المساعدات في ميناء الحديدة ويدمرون شبكات المياه والصرف الصحي ويضعون الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي الى جانب نشر القناصة والأسلحة الثقيلة وسط المناطق السكنية، مشددا على ان قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لن تسمح للحوثيين بإلهائها عن أهداف التحالف الاستراتيجية.



وجدد التأكيد على أن تحرير الحديدة سوف يعجل بالتوصل إلى تسوية سلمية لليمن والشعب اليمني، مؤكدا الاستمرار في ممارسة الضغط العسكري واحترام الظروف الإنسانية الهشة في اليمن.





م.ح.



بنا 1851 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/06/21 - 02 : 10 PM