الطقس المتوقع غداً في مملكة البحرين: حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق المنامة في 21 يونيو / بنا / أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين ليوم غد الجمعة سيكون بمشيئة الله حسن ولكنه حار مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.



الرياح: شمالية غربية من 10 الى 15 عقدة وتزداد سرعتها من 17 الى 22 عقدة وتصل من 25 الى 30 عقدة أحيانا.



وحذرت الأرصاد من رياح شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم الى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 الى 7 اقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية .. والصغرى : 29 درجة مئوية.



م.ح.



بنا 1706 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 38 اخر تحديث : 2018/06/21 - 09 : 08 PM