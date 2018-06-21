بدعوة من جلالة الملكة اليزابيث سمو الشيخ عيسى يحضر مهرجان رويال أسكوت.. ويؤكد: مملكة البحرين تشارك المملكة المتحدة الاهتمام بالخيل ومختلف سباقات الفروسية لندن في 21 يونيو / بنا / حضر سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل فعاليات مهرجان رويال أسكوت الملكي السنوي لسباقات الخيل، وذلك بمضمار رويال أسكوت بمقاطعة بيركشاير في المملكة المتحدة اليوم بدعوة من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لصاحبة الجلالة الملكة اليزابيث وتمنيات جلالته لها بدوام الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الصديق المزيد من التطور والازدهار.



واعرب سموه عن سعادته بحضور مهرجان رويال اسكوت لسباق الخيل بدعوة من جلالة الملكة مثمناً هذه الدعوة الكريمة التي تؤكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدا سموه بما تضمنه مهرجان رويال أسكوت الملكي السنوي لسباقات الخيل من سباقات تؤكد عراقة رياضة الفروسية في المملكة المتحدة التي تعد واحدة من أهم وابرز الدول الراعية لهذه الرياضة والتي تشاركها مملكة البحرين هذا الاهتمام في ظل دعم وتشجيع حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الحفاظ على أصالة وجمال الخيل العربية ومختلف رياضات الفروسية وسباقات الخيل في المملكة والتي استطاع الشباب البحريني ان يحقق التميز في هذه الرياضة التي تمثل إرث الاباء والاجداد.



ويقام مهرجان رويال أسكوت الملكي السنوي لسباقات الخيل برعاية ملكية من صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا، وتمتد فعالياته لمدة اسبوع ويخصص اليوم الثالث منه للكأس الذهبية للخيل.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1607 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/06/21 - 11 : 07 PM