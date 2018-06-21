الأمين العام لمجلس التعاون يشارك في مؤتمر (رودوس) الثالث الخاص بالأمن والاستقرار في شرق المتوسط أثينا في 21 يونيو / بنا / شارك معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس في مؤتمر "رودوس" الثالث الخاص بالأمن والاستقرار في شرق المتوسط الذي تنظمه وزارة الخارجية اليونانية، بحضور وفود تمثل الدول المطلة على البحر المتوسط والاتحاد الأوربي وعدد من الدول العربية ومندوبون من المنظمات الدولية والاقليمية.

وافتتح أعمال المؤتمر وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس بكلمة أكد فيها أهمية انعقاد المؤتمر الثالث للأمن والاستقرار في شرق المتوسط، مشيرا الى ان هذا المؤتمر يهدف الى التوصل الى استراتيجية بناءة لتعزيز العلاقات وتنميتها وترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة شرق الأوسط، مؤكدا أهمية تطوير مجالات التعاون المشترك وتوسيعها، والاهتمام بالأنشطة الشبابية والجامعية لتقريب المسافات وتحقيق التواصل بين الشعوب.



وأشار وزير الخارجية اليوناني الى أهمية المحافظة على الإرث الثقافي والحضاري والديني في منطقة الشرق الأوسط التي امتازت على مر العصور بالتعددية والتنوع الحضاري، ودعا الى ضرورة وقف النزاعات والحروب في المنطقة، والحفاظ على استقرارها وأمنها، وأن يعم السلام والأمن والازدهار لصالح شعوبها.



وقد ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أعرب فيها عن بالغ تقديره لوزارة الخارجية اليونانية على مبادرتها لعقد المؤتمر، مشددا على أهمية الموضوعات التي يتناولها.



واوضح الامين العام ان التحديات التي تواجه دول العالم اليوم متشابهة، وهي تحديات عابرة للحدود وتتطلب تعاونا دوليا واقليميا منسقا لمواجهتها، مشددا على أهمية التواصل وتعزيز الثقة المتبادلة لتحقيق التعاون الدولي المنشود في هذا المجال.



وأوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن تنظيم مثل هذه الملتقيات الفكرية يعزز فرص تبادل الرؤى والأفكار لمعالجة التحديات والتهديدات التي تواجه دول المنطقة، مؤكدا ضرورة العمل على اقتراح الحلول القابلة للتطبيق وعدم الاكتفاء بالنظريات والتمنيات، وقال ان التواصل العملي الفعال مدخل ضروري لتحقيق الأمن والاستقرار المنشود لتوفير البيئة الآمنة والمزدهرة للمنطقة وللعالم أجمع.



ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددا من الموضوعات المهمة من بينها، التحديات المشتركة في منطقة شرق المتوسط، وبناء نظام أمني جديد، والاقتصاد التكنولوجي.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1527 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/06/21 - 01 : 07 PM