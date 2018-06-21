المرور: ضبط 5097 مخالفة وضع ستائر وحاجب رؤية من يناير وحتى مايو 2018‎ المنامة في 21 يونيو / بنا / أكد العقيد محمد علي دراج نائب مدير عام الإدارة العامة للمرور، مواصلة الإدارة ضبط السلوكيات المرورية الخاطئة والمخالفة لأنظمة وقواعد المرور، حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق والتأكيد على الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية، منوها إلى ضبط 5097 مخالفة وضع ستائر وحاجب رؤية من يناير وحتى مايو 2018.



وشدد على أن الإدارة العامة للمرور، لن تسمح بأي تجاوزات للأنظمة والقواعد المرورية ولن تتهاون في ضبط أي سلوكيات تؤثر على مستوى السلامة على الطريق، وأشار إلى أنه تم إحالة مجموعة من المخالفين والذين تتكرر منهم مخالفة وضع حاجب الرؤية إلى النيابة العامة.



جدير بالذكر أن النسبة المسموح بها للزجاج الجانبي 30% أو ما يطلق عليه (زيرو- ون) والزجاج الأمامي يسمح بوضع العازل الشفاف (زيرو- زيرو) وفي حالة اختلاف النسب المسموح بها، يتم عرض المخالف على شعبة الفحص الفني.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1442 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 4 اخر تحديث : 2018/06/21 - 53 : 05 PM