لدى لقاء سموه معالي رئيسة وزراء المملكة المتحدة.. سمو ولي العهد: مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البحرين وبريطانيا لندن في 21 يونيو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية ممتدة والدفع بها نحو أفق أرحب من العمل المشترك.



وأشار سموه إلى أن العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور مستمر على مختلف الأصعدة رسخه الاهتمام المشترك الذي يتقاسمه البلدين حول مجمل القضايا والموضوعات التي تهم المنطقة وسبل تعزيز الأمن والسلام، مؤكدا سموه مواصلة الجهود التي تدعم وتعزز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، والاستفادة من التسهيلات والمبادرات المحفزة بما يعود بالنفع عليهما.



جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله معالي السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، في إطار زيارة سموه إلى المملكة المتحدة للحضور كضيف شرف في مراسم تسليم المقر الجديد لمركز الدفاع والتأهيل الوطني، حيث أعرب سموه عن تقديره لمعالي السيدة تيريزا ماي على ما تبديه من حرص واهتمام بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المملكة، منوها سموه بدور المملكة المتحدة في حفظ أمن واستقرار المنطقة.



وخلال اللقاء جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1441 جمت 21/06/2018





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