لدى لقائه سمو الأمير ويليام.. سمو ولي العهد: العلاقات البحرينية البريطانية تمثل انعكاسا مهما لصداها التاريخي لندن في 21 يونيو/ بنا / أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يجمع مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة قائمة على الاحترام المتبادل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.



وقال سموه أن العلاقات البحرينية البريطانية تمثل انعكاسا مهما لصداها التاريخي الذي يتواصل في حرص البلدين الصديقين على تطويرها لما فيه تحقيق المصالح المشتركة.



جاء ذلك لدى لقاء سموه بصاحب السمو الملكي الأمير ويليام دوق كمبريدج في إطار زيارة سموه للمملكة المتحدة وحضور سموه كضيف شرف في مراسم تسليم المقر الجديد لمركز الدفاع والتأهيل الوطني. حيث تبادل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مع صاحب السمو الملكي الأمير ويليام الأحاديث الودية حول العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتصل منها بسبل دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.



هذا وحضر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسموه مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي دوق كمبريدج كما حضرت المأدبة معالي السيدة تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا وسعادة دوق ويستمنيستر وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات البريطانية وعدد من كبار الضباط.



م.ا.ب/م.ح.



بنا 1439 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/06/21 - 51 : 05 PM