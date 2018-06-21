ملك الأردن يبحث مع ميركل مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية عمان في 21 يونيو / بنا / عقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم جلسة مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور عمان حالياً.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، فضلا عن علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.



وركزت المباحثات على جهود تحريك عملية السلام، حيث أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل وشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية، وبما يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وتناولت المباحثات الأزمة السورية، حيث أكد ملك الأردن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وبما يحفظ سوريا أرضا وشعبا، مشددا على أهمية الحفاظ على منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، والتي تم التوصل إليها العام الماضي بعد الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا.



من جهتها، تناولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحاتها عددا من القضايا الإقليمية، من ضمنها التحديات الأمنية، والاتفاق النووي الإيراني، والتواجد الإيراني في بعض دول المنطقة، مؤكدة أهمية التطرق إلى هذه القضايا والعمل على إيجاد حلول لها.



وجرى خلال المباحثات التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الراهنة إقليميا ودوليا، بما يسهم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.









م.ح.



بنا 1430 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/06/21 - 38 : 05 PM