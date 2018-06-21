في إطار تنفيذ أمر سمو ولي العهد بتوزيع 5000 وحدة سكنية.. "الإسكان" تشرع في تسليم وحدات مدينة سلمان للمستفيدين المنامة في 21 يونيو / بنا / تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وفي إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تزامناً مع الشهر الفضيل بما يلبي احتياجات المواطنين ومتابعة لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ برنامج عملها، شرعت وزارة الإسكان في تسليم المواطنين المستفيدين من المرحلة الأولى لوحدات مدينة سلمان مفاتيح وحداتهم السكنية.



وقال وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر إن خطوة تسليم المواطنين مفاتيح وحداتهم السكنية في مدينة سلمان، تأتي في أعقاب انتهائهم من إجراءات توقيع عقود وحداتهم وتوثيقها، لتبدأ مدينة سلمان فعلياً مرحلة التشغيل الفعلي في مرحلته الأولى، بعد افتتاحها رسمياً والتي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بزيارته الميمونة للمدينة وإطلاق مسمى مدينة سلمان عليها منتصف الشهر الماضي.



وأعرب المهندس باسم الحمر عن سعادة جميع مسؤولي ومنتسبي الوزارة لبلوغ مشروع مدينة سلمان تلك المرحلة المتقدمة، والمتمثلة في بدء تسكين المواطنين في وحداتهم السكنية، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والبنية التحتية، لا سيما وأن الوحدات التي يجري توزيعها تعد إحدى ثمار مبادرات الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ الوحدات السكنية على الأراضي الحكومية، مما سرع من كثافة تنفيذ الوحدات السكنية.



وأكد وزير الإسكان أن الوزارة حريصة على أن تشهد جميع المدن الإسكانية التقدم الكبير في نسب الإنجاز، مشيراً إلى نجاح الوزارة مؤخراً في بدء تسكين المواطنين في المرحلة الأولى من مدينة خليفة، والذي يندرج أيضاً ضمن برنامج توزيع الـ 5000 وحدة سكنية التي أمر سمو ولي العهد بتوزيعها، مع الاقتراب أيضاً من مراحل التشغيل التدريجي لكل من مدينة شرق الحد وإسكان ضاحية الرملي خلال العام الجاري.



وجدد المهندس التأكيد على أن ما تشهده المملكة من تقدم في قطاع السكن الاجتماعي يعد ترجمة واقعية لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية، والذي انبثق عنه الالتزام الحكومي الوارد في برنامج عمل الحكومة بتوفير 25 ألف وحدة سكنية، متوجهاً بالتهنئة إلى جميع المواطنين الذين تسلموا وحداتهم السكنية، ومؤكداً على حرص الوزارة على تنفيذ برنامج التوزيعات في الوقت المحدد له بنهاية شهر أغسطس المقبل.



وتوجه وزير الإسكان بالشكر إلى لجنة الإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، لدعمها المستمر للخدمات الإسكانية وجهودها في متابعة مشاريع الوزارة، مثمنًا في الوقت ذاته دور هيئة الكهرباء والماء لتعاونها في إنجاز هذا المشروع الإسكاني بإمداد الوحدات السكنية بالخدمات اللازمة من توصيل الكهرباء والماء بالسرعة المطلوبة، حتى تمَّ إتمامه وِفق الجدول الزمني المحدد وبالمعايير والمواصفات المطلوبة، ذلك في إطار العلاقة التكاملية والشراكة المتواصلة بين وزارة الإسكان ومختلف الوزارات والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي، لتنظيم الملف الإسكاني وتنميته بما يلبي احتياجات المواطنين.



ن.ف/ع ع



بنا 1152 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/06/21 - 59 : 02 PM