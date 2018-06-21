لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة : ما تم نشره بخصوص طرح مشروعي تلال الغروب ومارينا ويست للبيع عار عن الصحة المنامة في 21 يونيو / بنا / اعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ذات الصفة القضائية، انها تابعت ما تم نشره بإحدى الصحف اليومية، بخصوص قرب طرح مشروعي تلال الغروب ومرينا ويست للبيع بالمزاد العلني.



واكدت اللجنة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لم يصدر منها حتى تاريخه اية قرارات بخصوص بيع المشروعين المشار اليهما.



واهابت اللجنة بالصحف ووسائل الاعلام ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة من اجل الحفاظ على حقوق كافة المساهمين في تلك المشاريع، وعدم نشر اية معلومات تخص المشاريع المعروضة عليها الا من خلال ما يصدر عنها من بيانات.



واوضحت انها تعكف على دراسة المشاريع المعروضة عليها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها حفاظا على حقوق الدائنين وانها ستعلن في حينه عن تلك القرارات.



يذكر أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية أحالت عددا من المشاريع العقارية المتعثرة، مشروع "الجفير فيوز" و"تلال الغروب" و"بوابة أمواج" و"مارينا ويست" إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات الصفة القضائية، واللجنة بدورها قامت بحل تعثر مشروع "الجفير فيوز" بطرحه في المزاد العلني وتوزيع حصيلة البيع على الدائنين.







خ.ب/خ.س



بنا 1133 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/06/21 - 38 : 02 PM