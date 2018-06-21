القائد العام يستقبل قائد قيادة قوة الواجب المشتركة (CTF151) بمناسبة انتهاء فترة عمله المنامة في 21 يونيو/ بنا / استقبل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، اللواء بحري ديسوكي كاجيموتو Daisoke Kajimoto قائد قيادة قوة الواجب المشتركة (CTF151)، بمناسبة انتهاء فترة عمله، بحضور سعادة السيد هيديكي إيتو سفير إمبراطورية اليابان لدى مملكة البحرين.



ورحب صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين بقائد قيادة قوة الواجب المشتركة (CTF151) وأثنى على جهوده التي بذلها خلال توليه قيادة قوة الواجب المشتركة (CTF151) متمنيا معاليه له التوفيق والسداد فيما سيوكل له من مهام في المستقبل.



حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن بحري محمد هاشم السادة مدير التعاون العسكري، والعميد الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني بالوكالة.



ن.ف/خ.س



بنا 1128 جمت 21/06/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/06/21 - 35 : 02 PM